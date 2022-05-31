النائب العام: رفع الدعوى الجنائية ضد الصومالي حسن قيدي المتهم بقيادة جماعة إجرامية في ليبيا

أعلن مكتب النائب العام، أن المحامي العام بالمكتب أنجز؛ في وقت سابق؛ إجراءات التحقيق في الجرائم المسندة إلى المتهم الصومالي حسن قيدي؛ قائد الجماعة الإجرامية العاملة في إقليم الدولة الليبية؛ وخمسة أشخاص آخرين.

وتابع بيان النيابة العامة، المنشور على حسابها على فيسبوك، أن المحامي العام “كشفت إجراءات جمع الأدلة المتخذة في طور التحقيق الابتدائي عن ضلوع هؤلاء المتهمين في ارتكاب اشكال؛ وصور من الجريمة المُنظمة عبر الوطنية”.

وأردف البيان، أن التحقيقات أسفرت عن ارتباط أولئك المتهمين بآخرين في دول الجوار؛ وغيرها ممن يجمعهم فكر إجرامي متعدّ للحدود القٌطرية”.

وأكمل البيان، أنه “بوقوف النيابة العامة على عناصر الجرائم المسندة إلى المتهمين جميعها؛ وقيام الدليل الكافي على صحة نسبتها إليهم؛ قررت رفع الدعوى الجنائية في مواجهتهم؛ لارتكابهم أفعال: تهريب المهاجرين عبر البر والبحر، والاتجار بالبشر؛ ومواقعة عدد من المهاجرات تحت سطوة التهديد، وتعمد قتل العشرات من المهاجرين، وحجز حرية المهاجرين واخفائهم قسرياً؛ وتعريضهم لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية واللا إنسانية؛ وتحصيل منافع مالية غير مشروعة”.

وختم البيان موضحًا أن “النيابة العامة قررت السير في الإجراءات والآليات الكفيلة بملاحقة عناصر الجماعات الإجرامية المنظمة التي أسهمت مع المتهمين في ارتكاب الأفعال المذكورة”.