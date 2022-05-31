«الحكم المحلي» تنهي عقد إنشاءات مع شركة تركية

أعلنت وزارة الحكم، اليوم الثلاثاء، عن إنهاء عقد بالتراضي مع شركة «إف تي إم» التركية، التي تعاقدت معها سابقا لتنفيذ مشروع طريق العمروص ببلدية سوق الجمعة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، بديوان الوزارة، يوسف أركال أوغلو مفوض عام شركة «إف تي إم» التركية.

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وأفاد بيان للوزارة، في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأنه جرى إنهاء العقد بالتراضي مع الشركة وإحالة المشروع لتنفيذه من قبل بلدية سوق الجمعة، حسب قرار وزير الحكم المحلي الصادر بالخصوص.

جانب من اجتماع وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ويوسف أركال أوغلو مفوض عام شركة «إف تي إم» التركية (صفحة الوزارة على فيسبوك)