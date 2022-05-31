بنغازي تترحم على الضابط والإعلامي والناشط المجتمعي أنور بوخيط

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نعت الأوساط الإعلامية والفنية والسياسية والعسكرية والمجتمع المدني في بنغازي، رحيل أنور عبدالكريم بوخيط، الذي انتقل إلى رحمة الله، اليوم الثلاثاء، بعد عودته من رحلة علاج حارج ليبيا.

وبوخيط، هو أحد ضباط سلاح الجو الليبي وناشط في المجال الإعلامي والعمل المجتمعي والتطوعي، ومشهود له بحسن الخلق والتواضع والعمل الخيري.

وسارعت شخصيات إعلامية وسياسية وعسكرية واجتماعية، عبر منصة فيسبوك، إلى نعي الراحل أنور بوخيط.

وكتب الإذاعي عمر الجروشي: ” ببالغ الأسى والحزن تلقينا نبأ وفاة المغفور له بمشيئة الله تعالى الزميل والصديق الأستاذ أنور بوخيط سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”.

كما كتب النقيب محمد بوخزام: “وداعا أنور بوخيط وداعا يا صوت الحق وداعا يا طيب يا خلوق كم سنفتقدك كثيرا ونفتقد لصوتك صوت الحق الداعم للقوات المسلحة على المنابر الإعلامية المرئية والمسموعة”.

وتابع بوخزام: “كم كنت محبا للخير ومساعدا للأسر الفقيرة. سيفتقدك الأيتام الذين ينتظرون قدومك في كل عيد لتقديم الهدايا في عيد الفطر أو تقديم الأضحية في عيد الأضحى. نسأل الله أن يكون في ميزان حسناتك وأن يغفر الله لك وأن يجعلك الله في نعيم جناته”.

وعلّق الممثل طارق المسماري على وفاته، قائلا: “أنور بوخيط في ذمة الله.. شخصية محبوبة عند الناس كلها الله يرحمك ويسامحك يا غالي ويجعل مأواك الجنة “.

وكتب الإعلامية نورية الشريف: “فقدت بنغازي أحد القامات الإعلامية والأب والصديق والأخ أبونا أنور بوخيط “. وتابعت: “لقد كنت البطل والشجاع والمرشد والنصوح ومثالا للأخلاق الراقية. لن تفي الكلمات حقك. لن ننساك وربي يتقبلك برحمته”.