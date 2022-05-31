حكومة الوحدة ترد على تصريحات عقيلة صالح بشأن العمل من العاصمة

رفضت حكومة الوحدة، الثلاثاء، ما قالت إنه تصريحات رئيس مجلس النواب عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب، وفقاً لما ذكره محمد حمودة المتحدث باسم الحكومة في تدوينة على حسابه في فيس بوك.

وطمأنت الحكومة من خلال المنشور “كل المواطنين الليبيين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة”.

وخلص المنشور إلى أن حكومة الوحدة تحذر من “مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب”.

وتجدر الإشارة إلى أن تصريحات حكومة الوحدة على لسان متحدثها حمودة تأتي كأول ردة فعل بعد تصريحات رئيس البرلمان عقيلة صالح خلال كلمته في اللقاء الذي جمعه في مدينة سرت مع رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا وعدد من الوزراء، الثلاثاء، وأشار فيها إلى أن طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة ولا يمكن دخولها الا بأحد مسارين، أما القتال أو بموافقة هذه المجموعات وتكون الحكومة تحت سيطرتهم ولذلك تجنبـاً لإراقة الدماء؛ فأن مدينة سرت وسط البلاد هي الحل الضامن لتحرر الحكومة من السيطرة عليها في غير ما يقره القانون، بحسب وصفه.

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