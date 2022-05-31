مجلس الأمن يصوت الجمعة على قرار تفتيش السفن المارة من السواحل المقابلة لليبيا

أعلن مسؤول أممي أن مجلس الأمن الدولي سيصوت يوم الجمعة المقبلة على مشروع قرار بشأن تجديد التفويضات والصلاحيات الممنوحة بالقرار 2292 الصادر في 14 يونيو 2016 بالسماح للدول الأعضاء بعمل التفتيش اللازم على السفن المارة بأعالى البحار في مواجهة الساحل الليبي، وذلك بهدف التحقق من عدم خرق السفن لقرارات حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

والجدير بالذكر أن مجلس الأمن أجمع في 2016 على قرار بتفتيش السفن في عرض البحر قبالة سواحل ليبيا بحثا عن أسلحة مهربة في حملة تهدف للتصدي لعمليات تهريب الأسلحة في ليبيا، وأعرب المجلس عن قلقه البالغ من استخدام الأسلحة والمواد ذات الصلة من قبل الجماعات الإرهابية التي تنشط في ليبيا وبينها تنظيم داعش.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا