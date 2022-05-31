الدبيبة يبحث مدى توفر المواصفات المعتمدة في السجون

أخبار ليبيا 24 – خبر

بحث رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، مساء اليوم الثلاثاء، مع رئيس جهاز الشرطة القضائية. أوضاع السجون ومدى توفر المواصفات المعتمدة فيها، والوقوف على المشاكل التي تواجهها.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية لـ “إدارة العمليات والأمن القضائي”. أصدر الدبيبة تعليماته بضرورة عقد اجتماع موسع مع وزارتي العدل والمالية لمتابعة كافة الصعوبات ، ووضع الحلول المناسبة لها.

يأتي ذلك في ظل تدهور وانهيار شبه تام لجل الخدمات وعلى كافة الأصعدة. ولاسيما القطاعات الأكثر حيوية والتي صُرفت لها ميزانيات ضخمة توازي موازنات دول. مثل قطاع الكهرباء الذي بدأ في تطبيق خطة طرح الأحمال التي تعد بمثابة موسم عذاب للمواطن الليبي خلال فصل الصيف. فضلا عن المستشفيات والمدارس والمصارف وغيرها.