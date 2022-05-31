الترجمان: قرار المضي نحو الانتخابات رهينة لتدخلات دول بعينها

ليبيا – قال رئيس مجموعة العمل الوطني خالد الترجمان إن الأزمة الحقيقية تكمن في عدم قدرة أي من (رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا) على قيادة ليبيا نحو الانتخابات.

الترجمان وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية الثلاثاء، أشار إلى أن الصراع بين الشخصين والمحاصصة في توزيع الحقائب الوزارية، جعل الجميع ينظر لهما كطلاب سلطة، وليس ساسة دولة، وذلك في الوقت الذي تعاني فيه البلاد كثيرًا من الأزمات المتراكمة على أكثر من صعيد، موضحًا أن أيًا منهما لم يتحدث بجدية عن التعامل مع ملف إخراج القوات الأجنبية من ليبيا، وبالتالي نقول: إن قرار المضي نحو الانتخابات ما زال مع الأسف رهينة لتدخلات دول بعينها، معروف عنها انفرادها بالملف الليبي بالوقت الراهن.

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