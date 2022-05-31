عون يلتقي في أبوجا نظيره النيجيري لبحث الاستثمارات النفطية للقارة

التقى وزير النفط والغاز محمد عون الذي يزور نيجيريا، نظيره تيمبري سيلفا، لبحث الاستثمارات النفطية للقارة في عالم النفط والغاز بالإضافة إلى مشاريع الطاقة المتحولة.

وأشار عون إلى ضرورة الاستثمار في الموارد المتاحة والتي تزخر بها ليبيا والقارة الأفريقية معا، وضرورة استغلالها الاستغلال الأمثل بما يعود بالمنفعة وتوفير الاحتياجات الرئيسية مثل الطاقة الكهربائية .كما تم التطرق لبعض المخططات المستقبلية لشبكات نقل النفط والغاز بالقارة الأفريقية.

من جهته أشاد الوزير النيجيري بتوجيهات نظيره الليبي المحفزة على تشجيع النشاطات المختلفة مع القارة.

فيما أكد سيلفا على ضرورة أن تتوحد كل الجهود من أجل هذا المضمون وضرورة أن يكون التحول الطاقوي تحت بنود وشروط تتفق مع جغرافية المنطقة وخصوصيتها، مبديا استعداده للتعاون المتبادل في المجالات النفطية، ورغبته في زيارة ليبيا .

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