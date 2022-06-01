ديوان المحاسبة لرئيس مجلس النواب: بسبب الزيارة الرسمية إلى محكمة التدقيق الهولندية نأمل منكم تنسيق موعد اجتماع بينكم وبين رئيس الديوان

وجه مدير مكتب رئيس ديوان المحاسبة طرابلس، عبد المنعم بزيزي، خطاباً إلى مدير مكتب رئيس مجلس النواب.

بزيز، وفي خطابه الذي تحصلت قناتنا على نسخة منه، قال: “اتساقا، مع تعزيز مسارات التعاون الدولي يعتزم خالد شكشك رئيس ديوان المحاسبة، وعلاء الدين المسلاتي وكيل ديوان المحاسبة، رفقة عدد من مدراء الإدارات المختصة القيام بزيارة رسمية إلى محكمة التدقيق الهولندية بدولة هولندا لمدة أربعة أيام اعتبارا من تاريخ 31 – 05 – 2022 وذلك وفقا للدعوة المحالة من المحكم بتاريخ 6 – 05 – 2022 لتوقيع اتفاقية انضمام ديوان المحاسبة لبرنامج شراكة (2) المتعلق بتطوير مجموعة الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة المجموعة العربية خلال خمس سنوات من (2026-2022 ) والتي تشمل برنامجين الأول تعاون إقليمي: يشمل الرقابة على اهداف التنمية المستدام وتطبيق اطار النزاهة الداخلي، والثاني التعاون الثنائي في مجالي رقابة الأداء والاتصال والتواصل”.

وتابع: “وحيث أن هذه الاتفاقية تم العمل عليها طيلة السنة السابقة من خلال فريق مشترك وان الاتفاق النهائي على محاورها وتحديد موعد توقيعها من رئيسي الأجهزة (الليبي والهولندي) بحضور ونائبيهما قد تم مسبقا، فإن الحضور في الموعد قد أصبح ضرورة والتزام دولي واجب الوفاء لارتباط الأطراف الهولندية رفيعة المستوى بهذا الحدث، كما ان تأجيل الموعد سيؤثر على فرص الاستفادة من هذا المشروع في تطوير عمل الديوان ويعطي صورة سلبية على مؤسسات الدولة الليبية، ومع اعرابنا لأسفنا على عدم إمكانية حضور رئيس الديوان ووكيله للاجتماع المزمع عقده بمدينة سرت يوم الثلاثاء الموافق 2022/5/31م لتزامنه مع تاريخ ابرام الاتفاقية المشار اليها، وأنه سيتم تكليف من يمثل ديوان المحاسبة من المدراء العامون في ذلك الاجتماع، لذا نامل التفضل بالعرض على رئيس مجلس النواب والتكرم بالتنسيق بشأن موعد للاجتماع بعد رجوع رئيس الديوان من المهمة”.

وفي ذات السياق اعتذر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، عن المشاركة في الاجتماع الذي دعا له، رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة سرت، مشيرا إلى أنه كلف 3 مدراء شركات بحضور الاجتماع نيابة عنه.

وقال صنع الله، في اعتذاره الذي أرسله لرئيس مجلس النواب: “اعتذر عن المشاركة في اجتماع النواب، حيث إنه يتزامن مع مواعيد أخرى مبرمجة ومؤكدة مع شركاء المؤسسة في إسبانيا وألمانيا”.

وأضاف “كلفت عددًا من مسؤولي شركات النفط بحضور الاجتماع نيابة عني”.

وكلّف صنع الله كلا من الآتي أسمائهم للحضور نيابة عنه: “خير الله صالح عبد السلام، المدير التنفيذي لشركة الإنشاءات النفطية، عبد الله إبراهيم شويقي، رئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، صلاح عبد الكريم القطراني، رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط”.