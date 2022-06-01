أثناء افتتاحه مركزا للمهاجرين.. مازن: ندعم جهود وقف تدفقهم نحو أوروبا

قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إن الحكومة تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف ‏تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا شريطة ألا تكون على حساب ليبيا.

جاء ذلك خلال افتتاحه، مكتب لترحيل المهاجرين تابع لجهاز ‏مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحضور رئيس الجهاز محمد الخوجة.

كما أوضح مازن أن افتتاح ‏مكتب الترحيل جاء استجابة لعدة ظروف، لوضع الحلول والتدابير الناجعة وفق الخطط التي ‏وضعت في هذا الشأن، وأن هذا المكتب يأتي ‏تنظيما لعمليات ترحيل المهاجرين.

وذكر وزير داخلية الوحدة أنه وزارته ، تتعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب رؤية وتوجهات حكومة ‏الوحدة الوطنية لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة هذه القضية والحد منها.