أثناء افتتاحه مركزا للمهاجرين.. مازن: ندعم جهود وقف تدفقهم نحو أوروبا

قال وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية خالد مازن إن الحكومة تدعم أي جهود إقليمية أو دولية لإيقاف تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا شريطة ألا تكون على حساب ليبيا.
جاء ذلك خلال افتتاحه، مكتب لترحيل المهاجرين تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، بحضور رئيس الجهاز محمد الخوجة.
كما أوضح مازن أن افتتاح مكتب الترحيل جاء استجابة لعدة ظروف، لوضع الحلول والتدابير الناجعة وفق الخطط التي وضعت في هذا الشأن، وأن هذا المكتب يأتي تنظيما لعمليات ترحيل المهاجرين.
وذكر وزير داخلية الوحدة أنه وزارته ، تتعامل مع ملف مكافحة الهجرة غير الشرعية حسب رؤية وتوجهات حكومة الوحدة الوطنية لوضع الحلول الحاسمة لمعالجة هذه القضية والحد منها.
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