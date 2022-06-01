خبير أميركي: الغرب يدفع ثمن عدم إيجاد استراتيجية مشتركة في ليبيا

قال الخبير الاستراتيجي الأميركي، ويليام وشسلر، إن ليبيا أصبحت في السنوات الأخيرة مزيجًا من مصالح القوى الخارجية، وأن «الغرب يدفع الثمن اليوم لعدم إيجاد استراتيجية مشتركة».

ويليام وشسلر، هو مدير برامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي (مؤسسة بحثية) في واشنطن العاصمة، ومساعد وكيل وزارة الدفاع المسؤول عن العمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب في إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما.

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وأضاف وشسلر، في مقابلة مع موقع «ديكود 39» الإيطالي، أن «الروس يحاربون في أوكرانيا لإحكام قبضتهم على البحر الأسود، ولهذا السبب تحافظ موسكو على علاقات قوية مع أنقرة، وتحركات في ليبيا وشمال إفريقيا، لهذا السبب يمثل الجناح الجنوبي أولوية لحلف الناتو».

وأوضح أن مصالح روسيا في شمال إفريقيا والشرق الأوسط تتعارض مع مصالح أوروبا والولايات المتحدة كقاعدة، لافتا إلى أن «روسيا تخلق حالة من عدم الاستقرار وتزدهر حيث توجد الفوضى».