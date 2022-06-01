عبدالعزيز: أستغرب من جيش أسقط نظام القذافي بجبروته يعجز عن اسقاط الأجسام الوهمية الحالية

ليبيا – رأى عضو المؤتمر العام السابق عن حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان المسلمين محمود عبد العزيز أن أسباب الثورة اليوم متوفرة أكثر من عام 2011، مؤكداً على أن الثورة الحقيقة يجب أن تكون الآن لاستئصال الفاسدين والمفسدين ومحاكمتهم بدون هوادة.

عبد العزيز قال خلال استضافته عبر برنامج “بين السطور” الذي يذاع على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الإثنين وتابعته صحيفة المرصد إن المخابرات الدولية تتعامل مع من وصفهم بـ”جماعة القذافي” لاستمرار الفوضى في ليبيا ولتعذيب الشعب الليبي لينسى الديمقراطية والحرية.

المؤتمر الوطني حس بكل الأخطاء الموجودة فيه، ولكن كان هناك تيار وطني واضح وقوي، لذلك لم يسمحوا له بالتواجد أكثر من عام واحد، وإقرار الذمة المالية الذي تم تعبئته في 2012 موجود وواضح، المخابرات الدولية تعلم هذا الشيء، لكن هل رأيتم مظاهرة واحدة ضد مجلس النواب؟ لا للتمديد ضده! وعندما تحول المؤتمر الوطني لمجلس الدولة أصبح لا يحل ولا يربط؛ لأن الأمور واضحة.

وأضاف: “أيها الشعب الليبي إخوانكم في ساحات الثورة ولجان دعم الانتخابات محتاجين وقفة منكم، ومن المفروض الالتحاق بهم والبدء بالاعتصامات وبناء الخيم في الساحات ضروري جدًا لتسقط كل الأجسام الموجودة حالياً”.

كما تابع: “بعد 22 يومًا ستنتهي حكومة الدبيبة، ما المخرج وما الحل؟ هل تسلمون رقابكم للنهاب والسراق والعصابات؟ مجلسي النواب والدولة والرئاسي وحفتر وعقيلة، أستغرب من جيش أسقط نظام القذافي بجبروته وكتائبه يعجز عن هذه الأجسام الوهمية، فهذا أمر لا يصدق في ظل ما يحدث لليوم من اغلاق لحقول النفط وسرقة كوابل الكهرباء وأنابيب النفط”.

ودعا الجميع للثورة والخروج للميادين لاسقاط مجلسي النواب والدولة وعدم رجوع المواطنين لمنازلهم حتى انتهاء المظاهرات بحسب قوله.

وفيما يلي النص الكامل:

بعد انتخاب المؤتمر الوطني وبدايته، شاهدنا حملة شعواء على الديمقراطية وثورة 17 فبراير وكل من كان له دور في الثورة، وتوالت الحملة حتى رأينا لا للتمديد واشتغل الإعلام ضد المؤتمر الوطني حتى تم إسقاطه،

ما يهمني هو كيف تم إحباط الناس، في انتخابات البرلمان، وشنوا حملة على ما أسموه الإسلام السياسي، ولا شيء اسمه هكذا، لكنهم شوهوا الثوار الصادقين.

الكارثة أن البرلمان اليوم له 8 سنوات والمؤتمر الوطني بعد سنة بدأت مظاهرات ضده، كل من وقف ضد المؤتمر يجهز نفسه، ماذا سيقول لله؟ المشكلة نحن أهل طرابلس ونعرف بعضنا، شخص كعلي التكبالي يطلع وهذا منتج، أهل طرابلس اختاروه، من يخدم للتكبالي نعرفهم وستصدمون بهم يحسبون أنفسهم رموزًا للثوار، وكلموني شخصيًا وتحديدًا التقينا في عزاء الشيخ سلامة الغرياني.

جماعة البرلمان لديهم قناعة أن لن يسلموا السلطة والتكبالي قال لن نسلم، من الذي ستأتون بهم؟ وما هي الديمقراطية التي تتحدثون عنها؟ وأين تعرفون الديمقراطية؟ قال عندي الجنسية الأمريكية وفخور بهذا، وبالأمس المجلس الرئاسي حسب وعوده سيصدر مرسومًا بتجميد البرلمان ومجلس الدولة، وهذا ما وعد به رئيس المجلس الرئاسي المتظاهرين في ساحات الثورة واللجنة الشعبية لدعم الانتخابات، لكن للأسف هنا يجب أن أتوجه للرأي العام وأعطيه نبذه مختصره عما جرى، فهؤلاء الأفاضل رجال ساحات الثورة ودعم الانتخابات توجهوا لعدة أجهزة، كان جهاز المخابرات العامة متعاونًا معهم، وكانت الاستجابة جيدة وبعض رؤساء الأركان، لكن عندما توجهوا للمجلس الرئاسي كانت الكارثة، حيث طلب منهم عن طريق أحد الموظفين ألا يأتوا للمجلس الرئاسي.

وحينها تواصل معهم أحد الضابط وتكلم بطريقة غير محترمة حسب ما نقل لي، الشباب كانوا في الموعد ووقفوا الموقف الصحيح، لما المجلس رئاسي بثلاثة أعضاء لا يجدون منهم ولا أحد، السيد المنفي قالوا في إفريقيا والباقي غير معروف أين هم، يوم 29 مفروض الرئاسي يصدر مرسومًا بتجميد أعمال المجلسين. ذكر علي التكبالي ينقض الوضوء وهذه النماذج لها 8 سنوات ولم يدخل فيها طرابلس ساعة واحدة، وكان يحرض عليها ويوم طرابلس تقصف هو كان يحتفل في شرم الشيخ. والنماذج الأخرى وكل منطقة تعرف من انتخبت للبرلمان 8 سنوات كيف تريدون منهم أن يتركوا؟.

أسباب الثورة اليوم متوفرة أكثر من 2011، قضينا على معمر القذافي، ولكن لم نقضِ على نظامه، بالتالي الثورة الحقيقة يجب أن تكون الآن لاستئصال الفاسدين والمفسدين ومحاكمتهم بدون هوادة.

جماعة القذافي وزراء اليوم، والصخيرات أحضرتهم مستشارين واليوم تفتح لهم الفضائيات ليتكلموا، والمخابرات الدولية تتعامل معهم لاستمرار الفوضى في ليبيا ولتعذيب الشعب الليبي لينسى شيئًا اسمه ديمقراطية وحرية، المؤتمر الوطني حس بكل الأخطاء الموجودة فيه، ولكن كان هناك تيار وطني واضح وقوي، لذلك لم يسمحوا له بالتواجد أكثر من عام واحد، وإقرار الذمة المالية الذي تم تعبئته في 2012 موجود وواضح، المخابرات الدولية تعلم هذا الشيء، لكن هل رأيتم مظاهرة واحدة ضد مجلس النواب؟ لا للتمديد ضده! وعندما تحول المؤتمر الوطني لمجلس الدولة أصبح لا يحل ولا يربط؛ لأن الأمور واضحة.

صحة الوجه لدى جماعة البرلمان غير مسبوقة، بالتالي إخوانكم في ساحات الثورة ولجان دعم الانتخابات محتاجين وقفة منكم، مفروض تلتحقوا بهم والعدد يزيد والاعتصامات وبناء الخيم في الساحات ضروري جدًا لتسقط كل الأجسام.

بعد 22 يومًا تنتهي حكومة الدبيبة، ما المخرج وما الحل؟ هل تسلمون رقابكم للنهاب والسراق والعصابات؟ مجلسي النواب والدولة والرئاسي وحفتر وعقيلة، أستغرب من جيش أسقط نظام القذافي بجبروته وكتائبه يعجز عن هذه الأجسام الوهمية ليس معقولًا، لا يمكن، شيء لا يصدق، لليوم قفل حقول النفط وسرقة كوابل كهرباء وأنابيب النفط وأنتم بصمت.

المجلس الرئاسي أينه من مشكلة الكهرباء وغيرها؟ شيء مخجل، يشارك في القمة الإفريقية ولا يستطيع أن يوقف صدام حفتر عن يبيع الديزل، البلاد خيراتها كثيرة وعظيمة جدًا فمناجم الذهب مخيفة والمعادن الأخرى لا أريد التحدث عنها، لكن سلبية الناس تجعل الطغاة وعصابات النهب والسرقة تتمكن. كل الأجسام يجب أن تذهب للجحيم ويتم محاسبة كل من سرق.

أدعو لثورة الشباب والخروج للميادين ليس معقولًا ما يحدث، البرلمان ومجلس الدولة مرتباتهم مضمونة. الناس مفروض ألا ترجع لمنازلها وتبقى ليلًا ونهارًا بالمظاهرات. أين الناس التي كانت تدعم الجبهات؟ لماذا لا تدعم المظاهرات؟.