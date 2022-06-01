حمودة محرفاً تصريحات رئيس مجلس النواب: لن نسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف لتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة

أعلن المتحدث باسم الحكومة منتهية الولاية محمد حمودة، رفض حكومته تصريحات رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح التي زعم فيها حمودة “دعوة المستشار صالح لدخول طرابلس بالقتال والحرب”.

حمودة، وفي تدوينة عبر حسابه بفيسبوك، قال: “نطمئن كل المواطنين الليبيين بأنها لن نسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة، محذرا من مساعي بعض الأطراف لسحب أموال من إيداعات المواطنين في المصارف التجارية يخشى أن تستخدم لتمويل الحروب”، بحسب زعمه.

الجدير بالذكر أن رئيس مجلس النواب قال، في كلمة له خلال الاجتماع الذي عقده بمدينة سرت مساء اليوم: “عدم التداول السلمي للسلطة يعد انتهاكاً للقانون”، و”الاقتتال بات مرفوضاً في ظل وجود حلول سياسية”.