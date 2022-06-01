رئيس لجنة النهر الصناعي: إجراءات عاجلة لحماية المسار المغذي لبنغازي

عقد رئيس اللجنة الإدارية بجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي ” عبدالناصر بوبطينة “، أمس الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، رفقة عدد من مسؤولي الأجهزة الأمنية والعسكرية المختلفة.

وخلال الاجتماع المنعقد بمقر الجهاز في مدينة بنغازي، رحّب بوبطينة بالضيوف شاكراً استجابتهم لدعوة معاون النهر لعقد اجتماع طارئ لمناقشة ما تتعرض له منظومات النهر الصناعي بالمرحلة الأولي من اعتداءات وانتهاكات مما أثرت بشكل سلبي على الإمداد المائي لمدينة بنغازي.

وقد ناقش الحضور موضوع الاجتماع وأكدوا على ضرورة حماية مسارات النهر الصناعي وحماية المصدر الأول للمياه لمدينة بنغازي.

كما أكد الجميع على ضرورة تكاثف الجهود والتنسيق فيما بينها لضمان استمرار تدفق المياه للمدينة وإزالة كافة العوائق والمباني العشوائية والوصلات غير الشرعية وتطبيق القانون ومسألة كل من تسول له نفسه المساس بأمن المياه على اعتبار الأمن المائي أمن قومي.

وخلال الاجتماع أتفقت الجهات الأمنية والعسكرية، على ضرورة عقد اجتماع لتشكيل قوة أمنية رادعة ووضع خطة عمل بالتنسيق مع جهاز النهر الصناعي.

وفي الختام أكد بوبطينة الحضور على أن حماية النهر مسؤولية تضامنية من الجميع.