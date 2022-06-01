مؤسسة النفط تطلق برنامجًا لتدريب الباحثين عن عمل على تطبيق “ساب”

ليبيا – أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، ممثلة بإدارتي العامة لتنمية الموارد البشرية، والعامة للحاسب الآلي والاتصالات الإثنين برنامج تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل، الذي شمل 23 من العناصر الوطنية من إجمالي 147 متقدمًا للبرنامج بعد اجتيازهم عمليات الاختبار والتقييم التي قامت بها شركة “ساب”.
الوطنية للنفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن مدة التدريب الذي سيكون عن بُعد، تستغرق 12 أسبوعًا، ويتوزع المتدربون على مجموعتين، الأولى في قاعات شركة سرت، والثانية في قاعات معهد النفط.
هذا وحضر حفل انطلاق البرنامج التدريبي المديرون العامون لإدارات تنمية الموارد البشرية محمد أبو لعج، والحاسب الآلي والاتصالات محمد بشر، وعضو لجنة الإدارة بمعهد النفط للتدريب والتاهيل علي القاضي، ومدير إدارة الحاسب الآلي بالمؤسسة صلاح هندر.
وحضر عبر الدائرة المغلقة: مدير إدارة تقنية المعلومات ناصر بازامة، ومدير إدارة التدريب بشركة سرت يونس بوحلفاية، والمدير الإقليمي لشركة “ساب” جو نصار، والمشرف العام لبرامج التدريب بشركة “ساب” كالن الب.
وقدمت شركة “ساب” خلال الاحتفال، عرضًا تقديميًا لمحتويات البرنامج التدريبي ومراحله.
وخلال كلمة له بهذه المناسبة، أكد مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبو لعج، ضرورة تنفيذ توجيهات الإدارة العليا بالمؤسسة المتمثلة في الدفع بالعناصر الشابة، خاصة في مجال تقنية المعلومات، وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن للاستفادة من محتويات البرنامج الذي سيسهم في التحاقهم بشركات القطاع وتزويدهم بإلمام كافٍ بتطبيقات ساب الجاري استعمالها.
وقدم أبو لعج جزيل شكره لشركة سرت ومعهد النفط للتدريب والتأهيل على توفير الدعم اللوجستي لنجاح هذا البرنامج.
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