مؤسسة النفط تطلق برنامجًا لتدريب الباحثين عن عمل على تطبيق “ساب”

ليبيا – أطلقت المؤسسة الوطنية للنفط، ممثلة بإدارتي العامة لتنمية الموارد البشرية، والعامة للحاسب الآلي والاتصالات الإثنين برنامج تأهيل وتدريب الباحثين عن العمل، الذي شمل 23 من العناصر الوطنية من إجمالي 147 متقدمًا للبرنامج بعد اجتيازهم عمليات الاختبار والتقييم التي قامت بها شركة “ساب”.

الوطنية للنفط أوضحت عبر مكتبها الإعلامي أن مدة التدريب الذي سيكون عن بُعد، تستغرق 12 أسبوعًا، ويتوزع المتدربون على مجموعتين، الأولى في قاعات شركة سرت، والثانية في قاعات معهد النفط.

هذا وحضر حفل انطلاق البرنامج التدريبي المديرون العامون لإدارات تنمية الموارد البشرية محمد أبو لعج، والحاسب الآلي والاتصالات محمد بشر، وعضو لجنة الإدارة بمعهد النفط للتدريب والتاهيل علي القاضي، ومدير إدارة الحاسب الآلي بالمؤسسة صلاح هندر.

وحضر عبر الدائرة المغلقة: مدير إدارة تقنية المعلومات ناصر بازامة، ومدير إدارة التدريب بشركة سرت يونس بوحلفاية، والمدير الإقليمي لشركة “ساب” جو نصار، والمشرف العام لبرامج التدريب بشركة “ساب” كالن الب.

وقدمت شركة “ساب” خلال الاحتفال، عرضًا تقديميًا لمحتويات البرنامج التدريبي ومراحله.

وخلال كلمة له بهذه المناسبة، أكد مدير الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية بالمؤسسة محمد أبو لعج، ضرورة تنفيذ توجيهات الإدارة العليا بالمؤسسة المتمثلة في الدفع بالعناصر الشابة، خاصة في مجال تقنية المعلومات، وحثهم على بذل أقصى جهد ممكن للاستفادة من محتويات البرنامج الذي سيسهم في التحاقهم بشركات القطاع وتزويدهم بإلمام كافٍ بتطبيقات ساب الجاري استعمالها.

وقدم أبو لعج جزيل شكره لشركة سرت ومعهد النفط للتدريب والتأهيل على توفير الدعم اللوجستي لنجاح هذا البرنامج.

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