بشأن فتح ‏منفذ غدامس ‏الحدودي مع الجزائر.. رئيس مصلحة الجوازات يترأس اجتماعا أمنيآ

ترأس رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء ” يوسف عبدالله مراد ” اجتماعا موسعا بشأن فتح منفذ غدامس الحدودي مع الجزائر وذلك بحضور مسؤولي المكونات الرقابية والأمنية العاملة في المنفذ وعميد بلدية غدامس .
وتم خلال الاجتماع ، الذي عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون مناقشة الاحتياجات اللازمة لتفعيل منفذ غدامس الحدودي مع دولة الجزائر والمشاكل التي تواجه الاجهزة الامنية العاملة بالمنفذ وإيجاد الحلول لإنهائها.
وانتهى الاجتماع بقرار اللجنة الاستمرار في عملها لوضع الحلول اللازمة والمناسبة مع التأكيد على جاهزيتها للعمل بعد توفر كافة الإمكانيات التي يحتاجها المنفذ لإعادة افتتاحه.
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