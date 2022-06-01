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بشأن فتح ‏منفذ غدامس ‏الحدودي مع الجزائر.. رئيس مصلحة الجوازات يترأس اجتماعا أمنيآ

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

ترأس رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب لواء ” يوسف عبدالله مراد ” اجتماعا موسعا بشأن فتح ‏منفذ غدامس ‏الحدودي مع الجزائر وذلك بحضور مسؤولي المكونات الرقابية والأمنية ‏العاملة في المنفذ وعميد بلدية ‏غدامس .

وتم خلال الاجتماع ، الذي عُقد بمقر إدارة العلاقات والتعاون مناقشة الاحتياجات اللازمة لتفعيل منفذ غدامس ‏الحدودي ‏مع دولة الجزائر والمشاكل التي تواجه الاجهزة الامنية ‏العاملة ‏بالمنفذ ‏وإيجاد الحلول لإنهائها.

وانتهى الاجتماع بقرار اللجنة الاستمرار في عملها لوضع الحلول ‏اللازمة والمناسبة ‏مع التأكيد على جاهزيتها للعمل بعد توفر كافة ‏الإمكانيات التي يحتاجها المنفذ لإعادة ‏افتتاحه.

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صحيفة الساعة 24

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