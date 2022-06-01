حكومة تصريف الأعمال: 40 ألف متقاعد سجلوا في منظومة التأمين الصحي

ليبيا – عقد اليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء بحكومة تصريف الأعمال، اجتماع ضم صندوق التأمين الصحي، ووزارة المالية، ونقابة المتقاعدين، وديوان المحاسبة، لمتابعة إجراءات التأمين الصحي للمتقاعدين والعمل على معالجة الصعوبات التي تواجه بدء المشروع.

رئيس الصندوق طلال عجاج أفاد بحسب منصة “حكومتنا” أفاد بأن ما يزيد على 40 ألف متقاعد سجلوا في المنظومة، مؤكدا بدء إصدار البطاقات الإلكترونية منذ الأسبوع الماضي، وسير العملية بشكل جيد، موضحا أن الأمر يحتاج إلى تعاون جميع مؤسسات الدولة تقديرا لهذه الشريحة الهامة.

من جانبه،أكد مدير إدارة الرقابة على القطاع السيادي رضا قرقاب خلال الاجتماع، أن ديوان المحاسبة سيكون داعما لخطوات الحكومة في هذا الملف.

واتفق المجتمعون على استكمال استخراج البطاقات، وحث المتقاعدين على التسجيل في المنظومة.