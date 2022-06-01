فاو: العمل على 3 مشاريع زراعية واحد منها في ليبيا لمواجهة تغير المناخ

ليبيا – تحدث تقرير اقتصادي نشره القسم الإنجليزي في موقع أخبار قناة “دي دبليو” الألمانية عن المشاريع الزراعية في دول بمنطقة شمال إفريقيا ومن بينها ليبيا.

التقرير الذي تابعته وترجمت أبرز ما يخص ليبيا من مضامينه صحيفة المرصد أشار إلى عوامل تغير المناخ المتمثلة في ارتفاع درجات قياسيا والمخاوف بشأن الأمن الغذائي التي جعلت المشاريع الزراعية في دول هذه المنطقة تحظى باهتمام أكبر من أي وقت مضى.

وبين التقرير إن العديد من المناطق الزراعية الخصبة في السابق تعاني من عقم إنتاجي بسبب ارتفاع درجات الحرارة أو ندرة المياه من الممكن فيه أن تساعد فيه المشاريع المعتمدة على الأسلوب الكهروضوئي في إعادة الظروف الخصبة لهذه المناطق فضلا عن إنتاجها الكهرباء لضخ الماء وتحليته.

وأضاف التقرير إن هذا من شأنه أن يفتح المجال أمام الزراعة في المناطق الصعبة والصحراوية ناقلا عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة “فاو” تأكيده على العمل على 3 مشاريع زراعية في هذا الإطار من بينها واحد في ليبيا لمواجهة نقص الغذاء.

ترجمة المرصد – خاص

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