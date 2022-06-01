بالصور… طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 01 يونيو 2022

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 01 يونيو 2022.

ووفقا للملخص العام للنشرة تكون درجات الحرارة مرتفعة على اغلب مناطق ليبيا هذا اليوم بينما تتراجع من مساء يوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي ويشمل اغلب مناطق الشمال يوم الجمعة.

رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة :

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (36-41)مْ، وتسجل تراجع تدريجي من مساء يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون نشطة نسبياً على مناطق الجبل الأخضر.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (29-35)مْ، وتكون (36-39)مْ على الخليج والدواخل.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-43)مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38-41)مْ.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة(20:10)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (05:59).