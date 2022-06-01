المسماري: إرسال تعزيزات عسكرية عبر الحدود مع تشاد لمنع تسلل الإرهابيين

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الجيش تقوم بتأمين الحدود المشتركة بين ليبيا وتشاد، وأن القيادة العامة تسعى لتأمين الحدود الجنوبية المشتركة، والقيام بعمليات تمشيط واسعة، خلال الفترة الحالية.

وقال «المسماري» في تصريحات نقلتها صحيفة «الاتحاد الإماراتية»، أن القيادة العامة لديها وحدات عسكرية في مناطق الجنوب الغربي ومنها مدينتا القطرون ومرزق»، مشيراً إلى أن اندلاع اشتباكات مسلحة داخل تشاد بالقرب من الحدود الليبية دفع القيادة العامة لإرسال وحدات لتعزيز وجود قوات الجيش لتأمين الحدود، ومنع تسلل إرهابيين أو مجرمين من تشاد إلى داخل الأراضي الليبية.

وأشار اللواء أحمد المسماري أن التضاريس الجغرافية لمنطقة الجنوب الغربي وعرة في ظل الحدود المشتركة المفتوحة بين تشاد وليبيا، فضلاً عن وجود ارتباط اجتماعي بين المكونات الليبية التي تتواجه في هذه المنطقة ومكونات داخل تشاد.