رئيس «الرقابة الإدارية»: شكاوى كثيرة من تردي وضع المرضى الليبيين في تونس

قال رئيس هيئة الرقابة الإدارية سليمان الشنطي، إن الهيئة تلقت شكاوى كثيرة بخصوص تردي الوضع الصحي للمرضى الليبيين في المصحات التونسية.

جاء ذلك خلال إجرائه جولة تفتيشية مفاجئة أمس الثلاثاء، على أقسام السفارة الليبية بتونس، شملت المكتب الصحي، وأيضًا القنصلية العامة بتونس، حسب بيان الهيئة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وبحث الشنطي مع المسؤولين في السفارة والقنصلية، المشكلات والعراقيل التي تواجه العمل الإداري، مشيرًا إلى أن زيارته جاءت بسبب كثرة الشكاوى.

وفي ختام الجولة، التقى رئيس الهيئة مواطنين، واستمع لملاحظاتهم وأهم المعوقات، ووعدهم بتسهيل الإجراءات الإدارية وحلها لتقديم أفضل الخدمات لهم.