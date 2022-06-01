ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية ارتفاع درجات الحرارة على أغلب مناطق ليبيا، اليوم الأربعاء، بينما تتراجع من مساء يوم الغد على بعض مناطق الشمال الغربي ويشمل أغلب مناطق الشمال يوم الجمعة.

وبحسب النشرة الجوية الصادرة عن المركز تكون السماء في رأس إجدير حتى سرت-سهل الجفارة–جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-41)مْ، وتسجل تراجع تدريجي من مساء يوم الغد.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده تكون حالة السماء صافية إلى قليلة السحب.

والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون نشطة نسبياً على مناطق الجبل الأخضر.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-35)مْ، وتكون (36-39)مْ على الخليج والدواخل.

في حين تكون السماء مناطق الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة قليلة السحب.

والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-43)مْ.

أما في الكفرة- السرير- تازربو تكون السماء صافية. والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة. ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (38-41)مْ.