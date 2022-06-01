فرانس برس: افتتاح أول مضمار تزلج خرساني في العاصمة طرابلس

ليبيا – تطرق تقرير ميداني نشرته وكالة الأنباء الفرنسية لإنشاء أول مضمار للتزلج في العاصمة طرابلس ليشكل مرفقا نادرا من بين المرافق لكسر الملل بين الشباب.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد نقل مشاعر محمد عبد الرؤوف البالغ من العمر 18 عاما إذ وضع قدمه على لوح التزلج وانطلق به مشيرا لشراءه لوحه الأول عام 2020 وحينها لم يكن قادرا سوى على التدريب بزوايا الشوارع إلا أن فرحته اكتملت بالمضمار الذي سيمكنه من ممارسة لعبته مرات عدة أسبوعيا.

وتابع التقرير إن هذا المرفق المجاني تم افتتاحه في الهواء الطلق في وسط العاصمة طرابلس لإسعاد المتزلجين الشباب ممن انشغلوا بالتقاط الصور مع أصدقائهم ناقلا عن الشاب ريان البالغ من العمر 18 عاما ويمارس التزلج منذ عام قوله:”أنا سعيد حقا لأنه لم يكن هناك مكان مخصص للتزلج من قبل”.

وأوضح التقرير إن الجهة التي قامت ببناء المرفق هي منظمة “اجعل الحياة حياة تزلج” الخيرية خرسانية مجانية مبنية الأميركية الممولة من قبل الولايات المتحدة مبينا إنها قامت بإنشاء مرافق مماثلة في العراق وبوليفيا والهند متطرقا لما تمثله الرياضة بالنسبة للشباب في ليبيا.

وتابع التقرير إن هؤلاء الشباب مهتمون بالألعاب الرياضية لكونهم تواقون إلى الحياة الطبيعية شانهم شباب الأمم الأخرى فيما قال الأسترالي “ويد تريفان” الذي صمم مرفق العاصمة طرابلس بمساحة 800 متر مربع إن متطوعين قدموا من مناطق بعيدة للمساعدة في بنائه بعملية استغرقت نحو 6 أسابيع.

وأضاف “تريفان” قائلا:”هنالك أناس من نيويورك وبلجيكا وألمانيا وأستراليا فالسعادة والإيجابية هنا مدهشة” في وقت بين فيه التقرير إن الهدف العام للمشروع هو إنشاء مساحة مجتمعية آمنة وأكثر صحة ونشاطا ومشاركة وسعادة بالنسبة لعبد الرؤوف المعبر عن سعادته بالأمر وأمثاله.

وكشف التقرير عن إقامة فعاليات تزلج أسبوعية مجانية لـ60 شاب وشابة يتم تقسيمهم بالتساوي لتوفير ما يلزم من الألواح ومعدات السلامة للاستخدام مؤكدا إن حفل افتتاح المرفق شهد تقديم الموسيقيين الليبيين لوحاتهم الفنية الجميلة المعبرة عن الفرح بهذا الافتتاح.

واختتم “تريفان” بالقول:”الناس يتزلجون على الألواح ويتسكعون ويتبادلون الأفكار ويجرون محادثات ويتعرفون على بعضهم فهذه فوائد حدائق التزلج وأؤمن بها”.

ترجمة المرصد – خاص

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