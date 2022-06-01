ارتفاع في درجات الحرارة على مختلف مناطق ليبيا

سجلت درجات الحرارة ارتفاعًا، الأربعاء، بينما تتراجع اعتبارًا من مساء الخميس على بعض مناطق الشمال الغربي بما يشمل غالبية مناطق الشمال يوم الجمعة، بحسب المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وتكون السماء صافية إلى قليلة السحب في رأس اجدير حتى سرت، سهل الجفارة، جبل نفوسة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (36-41)مْ، وتسجل تراجعًا تدريجيًا من مساء الخميس.

وفي مناطق الخليج، سهل بنغازي حتى أمساعد، الواحات، مراده، تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تكون نشطة نسبيًا على مناطق الجبل الأخضر.

وتتراوح درجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (29-35)مْ، وتكون (36-39)مْ على الخليج والدواخل.

وفي مناطق الجفرة، سبها، غـات، غدامس، الحمادة، تكون السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية سرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين (38-43)مْ.

وفي الكفرة، السرير، تازربو، تكون السماء صافية والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة القصوى، ما بين (38-41)مْ.

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