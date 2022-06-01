الارصاد توضح موعد انتهاء الكتلة الساخنة على المناطق الغربية وتراجع الحرارة

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الاربعاء 01/ 06 / 2022م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الاجواء تشهد بقاء اغلب مناطق ليبيا تتأثر بالكتلة الهوائية الساخنة هذا اليوم، بينما تتراجع درجات الحرارة تدريجياً من مساء يوم الغد على معظم مناطق الشمال الغربي.

ووفقا للتقرير تكون درجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها على اغلب مناطق ليبيا تتراوح ما بين (36 – 42)مْ، بينما لا تتجاوز (30)مْ على مناطق الجبل الاخضر وطبرق.