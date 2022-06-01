القماطي: عقيلة صالح سيعلن نفسه في يونيو رئيساً لليبيا

زعم رئيس «حزب التغيير» جمعة القماطي، أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح سيعلن نفسه في يونيو رئيساً لليبيا، على حد قوله.

وقال القماطي في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “في يونيو سيعلن عقيلة صالح انتهاء اتفاق جنيف وما انبثق عنه من أجسام ويعلن نفسه رئيسا لليبيا”، بحسب زعمه.

وأضاف “سيعلن أنه القائد الأعلى للقوات المسلحة، وهو من يختار الحكومة وهو من عين 37 عضوا في المجلس الأعلى للقضاء، وسيعرض دستور جديد على الشعب متجاهلا مسودة دستور جاهزة. فهل أسقطنا حكم الفرد في ليبيا؟”، وفقا لادعائه.