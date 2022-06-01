«الأرصاد»: ارتفاع الموج يصل إلى 1.5 متر على ساحل طبرق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يصل ارتفاع الموج على ساحل طبرق إلى 1.5 متر.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، أن الرؤية ستكون جيدة على طول الساحل.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

– الرياح جنوبية شرقية إلى متغيرة الاتجاه، تتحول تدريجيًا غدًا إلى شمالية شرقية، سرعتها تتراوح بين 05 و15 عقدة.

– ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر.

– البحر هادئ إلى خفيف الموج.

– درجة الحرارة تتراوح بين 20 و22 درجة مئوية.

– الرؤية جيدة.