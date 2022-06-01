لجنة حقوق الإنسان: تزايد ظاهرة القتل خارج إطار القانون في ليبيا

قال أحمد عبد الحكيم، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن ليبيا شهدت خلال الأشهر الخمسة الأخيرة عشرات من عمليات التصفية، مشيرًا إلى ارتكاب 172 حالة قتل خارج إطار القانون في عموم البلاد، ما بين يناير ومايو من العام الجاري.

وأضاف عبد الحكيم، في تصريحات نقلتها “الشرق الأوسط”، أن هذه الأرقام تعد مؤشرًا خطيرًا على ارتفاع معدلات جرائم القتل خارج إطار القانون، وتنامي ظاهرة الإفلات من العقاب، وغياب دور سلطات إنفاذ القانون، داعيًا الأجهزة الأمنية للقيام بدورها في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم.

وتشهد مدن ليبيا موجة من الاغتيالات المتصاعدة مؤخرًا تركزت معظمها في مدينة مصراتة، مما يثير مخاوف أمنية من عودة الاقتتال الداخلي في عدد من المناطق.

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