امغيب: «الكبير وصنع الله» مستعدان لبيع الوطن بأكمله من أجل البقاء في الكرسي

أكد عضو مجلس النواب، سعيد امغيب، أن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مستعدان لبيع الوطن بأكمله من أجل البقاء في الكرسي.

وقال امغيب، في منشر له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “دولة محافظ مصرفها المركزي ورئيس مؤسسة النفط فيها يتلقيان الأوامر والتعليمات من الخارج ولا يعتدان بأي جهة في الداخل لا تشريعية ولا رقابية، باعا نفسيهما للأجانب ومستعدان أن يبيعا الوطن بأكمله من أجل أن يبقيا في الكرسي”.

وأضاف “لو افترضنا أن البرلمان في هذه الدولة فاشل أو فاسد أو عاجز، أين دور الشعب في هذه الدولة؟”.

وتابع “ألا يعلم هذا الشعب الرائع أن العالم مقبل على أزمات وأن هنالك دول بحكوماتها مهددة بالانهيار، ونحن مازلنا عاجزين عن دعم حكومة جاءت باتفاق ليبي ليبي قد تفلح في مواجهة بعض الاخطار المحدقة بنا”.