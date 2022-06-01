سرقة أسلاك كهرباء بطول 600 متر في تاجوراء

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 600 متر من أسلاك الكهرباء في تاجوراء.

وسرق المجهولون الأسلاك من خط ضغط عالي أبوجناح فرعية الدواجن بدائرة توزيع الحي الصناعي تاجوراء بإدارة توزيع طرابلس، ما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن عدد من الأحياء السكنية، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

وأشارت الشركة إلى استمرار تعرض الشبكة الكهربائية ومكوناتها إلى أعمال سرقة وسلب؛ حيث زادت معدلاتها بشكل ملحوظ في أكثر من منطقة الفترة الأخيرة.