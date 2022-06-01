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أعضاء الدولة الداعمون للتوافق يطالبون المركزي بصرف ميزانية حكومة باشاغا حال أقرت من النواب

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان-طرابلس

شدد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمون للتوافق بشأن اعتماد الميزانية على الأهمية البالغة لاعتماد مجلس النواب الميزانية المقترحة من الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا.

وأوضح الأعضاء في بيان لهم أن اعتماد الميزانية يأتي اتساقا مع مبدأ تكامل السلطات وتعاونها بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في وحدة الدولة ومؤسساتها.

وشدد  أعضاء الأعلى للدولة على ضرورة التزام مصرف ليبيا المركزي بصرف الميزانية للحكومة الليبية حال إقرارها من مجلس النواب.

وطالب الأعضاء المصرف المركزي بأن يحرص على استكمال جهود توحيد مجلس إدارته، تعزيزاً واحتراماً للقرار السيادي الوطني والمساعدة في تحقيق مبادئ الشفافية والحكم الرشيد.


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صحيفة العنوان الليبية

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