صهد: ممارسات عقيلة تهدد بتقسيم جديد وحرب أخرى

قال عضو مجلس الدولة الليبي، إبراهيم صهد، إن رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح لا يملك الحق في صياغة دستور جديد، وذلك بموجب الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي الليبي، سواء بشكل منفرد أو بالإجماع مع مجلس النواب، أو حتى بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة.

وأضاف صهد، في تصريحات لموقع “عربي21″، إن أقرب الطرق للانتخابات هي الاستفتاء على مشروع الدستور المقر من جهة منتخبة شعبيا، وهي الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور، مضيفًا أن عقيلة يحاول نسف كل ما يجري التوافق عليه، بحسب قوله، مبديًا خشيته من أن تؤدي ممارسات عقيلة ومن معه للتقسيم أو لحرب جديدة في البلاد.

وكان عقيلة قد صرح في اجتماع سرت الثلاثاء بأنه سيعمل على صياغة دستور جديد سيَعرضه للاستفتاء قريبًا، كما طالب بإزالة الأسباب التي حالت دون إجراء الانتخابات في ديسمبر الماضي.

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