الدبيبة: متمسكون برفض الحرب.. وسندافع عن الشعب الليبي بالسلام

جدد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، «رفضه اندلاع حروب جديدة» في ليبيا، مؤكدًا أن حكومته لا تزال تمد يدها لـ«السلام والحوار» لبناء ليبيا.

وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء السادس للعام 2022: «كثير من الأطراف تتحدث عن الحرب والقتال ودخول طرابلس (…) لكن نحن مصممون على التمسك بشعار لا للحرب والقتال والاختلاف بين أبناء الشعب الليبي»، وأضاف: «لا يمكن أن نسهم في اندلاع حرب جديدة بين الليبيين (…) كفانا حرب.. كفانا قتال.. لنجلس ونناقش الانتخابات ونكوِّن قاعدة دستورية نتفق عليها لنذهب إلى انتخابات حقيقية هذه المرة تنهي المراحل الموقتة».

وأكد الدبيبة تمسك حكومة الوحدة الوطنية الموقتة بمبدأ «الحوار» ورفضها «الحرب»، مشددًا على عزمه «الدفاع عن الشعب الليبي بالسلام حتى لو كلفنا ذلك أرواحنا».

– حمودة: حكومة الوحدة ترفض تصريحات عقيلة صالح حول دخول طرابلس

– عقيلة: لا يمكن دخول طرابلس إلا بالقتال أو بموافقة المجموعات المسلحة

تصريحات عقيلة صالح عن دخول طرابلس ورد حكومة الوحدة

في حين قال رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس الثلاثاء، إن «طرابلس تحت سيطرة مجموعات مسلحة، ولا يمكن دخولها، إلا بأحد مسارين، إما بالقتال أو بموافقة هذه المجموعات فتكون الحكومة تحت سيطرة هذه المجموعات، لذلك فإن مدينة سرت الواقعة وسط البلاد، هي الحل الضامن لعمل الحكومة، وتجنبًا لإراقة الدماء».

وشدد صالح، خلال كلمة ألقاها في الاجتماع الذي عقده مع المؤسسات المالية والرقابية، في مدينة سرت بحضور رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا ولجنة المالية والموازنة بالمجلس، على أن «خيار الاقتتال، لم يعد مقبولًا بل مرفوضًا رفضًا باتًا في وجود حلول سياسية، ومنها ممارسة الحكومة الليبية عملها من مدينة سرت».

وردا على ذلك، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، إن «الحكومة ترفض تصريحات رئيس مجلس النواب عن دعوته لدخول طرابلس بالقتال والحرب»، وأضاف في منشور عبر صفحته على «فيسبوك» أن «الحكومة تطمئن المواطنين بأنها لن تسمح لأي طرف باستخدام القوة أو العنف من أجل الفوضى، وتنفيذ الأجندات السياسية الخاصة وفرضها بالقوة».