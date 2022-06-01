الحكومة الليبية: العجز الحالي في توليد الطاقة يبلغ 250 ميجاوات

نفى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية عوض البدري وجود عجز بالمنطقة الشرقية يصل إلى “600 ميجاوات” نتيجة إقفال النفط.

وأكد البدري، في رسالة وجهها لرئيس الحكومة فتحي باشاغا اطلعت عليها 218، أن العجز الحالي في توليد الطاقة يبلغ 250 ميجاوات، وليس كما جاء في تصريحات المتحدث باسم حكومة الوطنية، واصفًا إياها بالمغلوطة والمثيرة للجدل، والتي تهدف إلى إثارة الرأي العام في البلاد، وتعمل على تسييس المؤسسات التابعة للقطاع،بحسب نص الرسالة.

وأشارت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة إلى أن إغلاق تصدير الخام تسبب في انقطاع الغاز على محطات توليد الكهرباء محذرة في الوقت ذاته من أن يحدث انقطاع كامل للكهرباء على بعض مدن المنطقة الشرقية خصوصا محطتي الزويتينة وشمال بنغازي.

يأتي هذا في وقت تنفذ فيه الشركة العامة للكهرباء برنامج طرح الأحمال إذ تتراوح ساعات الانقطاع من 2-5 ساعات وعلى مرحلتين يوميًا في بعض مدن غرب البلاد.

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