مؤكدا أن عجز الطاقة 250 ميجاوات.. البدري: تصريحات حمودة مغلوطة وتهدف إلى إثارة الرأي العام | أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24

نفى وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية، عوض البدري، وجود عجز بالمنطقة الشرقية يصل إلى “600 ميجاوات” نتيجة إقفال النفط.

وأكد البدري، في رسالة وجهها لرئيس الحكومة فتحي باشاغا أن العجز الحالي في توليد الطاقة يبلغ 250 ميجاوات. وليس كما جاء في تصريحات المتحدث باسم حكومة الوطنية، واصفًا إياها بالمغلوطة والمثيرة للجدل. والتي تهدف إلى إثارة الرأي العام في البلاد، وتعمل على تسييس المؤسسات التابعة للقطاع.

وكانت قد أكدت الشركة العامة للكهرباء أن المسؤولية الكاملة تقع على المؤسسة الوطنية للنفط. لعدم تفريغ الخزانات والتحجج بأعذار واهية وتسييس الأمر من قبل المؤسسة وحكومة الدبيبة وذلك بهدف ضغط المواطنين نحو فتح حقول النفط.

وأشارت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة إلى أن إغلاق تصدير الخام تسبب في انقطاع الغاز على محطات توليد الكهرباء. محذرة في الوقت ذاته من أن يحدث انقطاع كامل للكهرباء على بعض مدن المنطقة الشرقية خصوصا محطتي الزويتينة وشمال بنغازي.