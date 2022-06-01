عون: التحجج بالميزانيات في أزمة التسرب النفطي بحقل السرير “ليس مقنعاً”

أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة، محمد عون، أن “التحجج بالميزانيات في أزمة التسرب النفطي بحقل السرير ليس مقنعا”.

وقال «عون»، في تصريح صحفي، إن “الخسائر المباشرة لإغلاق النفط تتراوح بين 50 و60 مليون دولار وهناك خسائر أخرى غير مباشرة جراء إغلاق الموانئ”.

وتابع؛ أن “مصروفات المؤسسة الوطنية للنفط في طلبها ميزانية 2022 أوضحت أن هناك 4 مليارات التزامات سابقة على الشركات النفطية”، مردفاً أن “الالتزامات تعني أن هذه المبالغ صرفت في مشاريع أو صيانة أو قطع غيار”.

وأشار «عون» إلى أن “الشبكة الكهربائية بالمنطقة الشرقية تضررت كثيرا جراء إغلاق الحقول والموانئ وندعو لعدم تسييس الموارد الأساسية لليبيين”

وأكمل؛ أنه “ما لم تقدم أرقام حقيقة عن ما تم صرفه لشركة الخليج، وكم صرف على الصيانة وكم تأخرت الميزانية، فلن يكون المعلن مقنعا لذوي الخبرات”.

وأوضح «عون» أن “كل الشركات يجب أن تكون لديها أولويات عندما تحدد ميزانياتها أو تنقص وعند وجود ميزانيات يتم التوسع في الصرف”، لافتاً إلى أن “الأولويات كما تعلمنا وحسب خبراتنا تكون دائما للسلامة والصيانة”.