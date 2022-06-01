إجلاء 132 طالب لجوء من ليبيا إلى رواندا

أجلت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساء الثلاثاء، مجموعة مكونة من 132 من طالبي لجوء مستضعفين، نقلتهم من ليبيا إلى رواندا.

وأفادت المفوضية أن عدد من تمت مساعدتهم بنقلهم عبر رحلات جوية من ليبيا بلغ 8,296 لاجئًا وطالب لجوء من الفئات الأشد ضعفًا من ليبيا وذلك منذ عام 2017.

وتعد ليبيا مركزًا ونقطة عبور للمهاجرين الطامحين للوصول إلى القارة العجوز، حيث تمر بها النسبة الأكبر من مهاجري الدول الأفريقية سعيًا لعبور المتوسط نحو أوروبا.

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