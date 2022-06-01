غوقة: أي حكومة تعمل من خارج طرابلس سيكون مصيرها الفشل

رأى نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، أن حكومة باشاغا، لن تستطيع ممارسة عملها خارج طرابلس، مشيرا إلى أن مصيرها سيكون الفشل، على حد قوله.

وقال غوقة في تصريحات تلفزيونية: “حكومة باشاغا لن تستطيع أن تمارس أعمالها خارج طرابلس وأن أي حكومة تعمل خارج العاصمة سيكون مصيرها الفشل كما حدث لحكومة الثني التي لم تقدم شيء طيلة بقاءها حكومة موازية لحكومة السراج”، بحسب تعبيره.

وأضاف “نحن أمام إشكالية حقيقية، فالحكومة في سرت لا يعني أبدا أنها تستطيع أن تمارس أعمالها، لأن كل الوزارات والمؤسسات موجودة في العاصمة طرابلس وبكل تأكيد سيكون مصير أي حكومة تعمل بمعزل عن العاصمة مصيرها الفشل، كما حدث مع حكومة عبد الثني، التي لم تستطع أن تقدم شيئا طيلة فترة بقائها موازية لحكومة السراج”.

وتابع “استغرب أن تعد الميزانية خارج أطر الدولة وخارج المؤسسات ووزارة المالية، والإدارات المختصة في هذه الوزارة، هم تقدموا ببعض البنود ولكن الميزانية يحتاج إعدادها إلى مجهود ودراسات وبحث طويل وقانون باعتماد هذه الميزانية، وهم يقولون إن الجلسة مخصصة من أجل إعداد وإقرار الميزانية”.

واستطرد “لا أعرف كيف ستكون الأمور لهذه الحكومة وعدم إمكانية ممارسة أعمالها من داخل العاصمة طرابلس، حيث الدواوين والوزارات والمؤسسات”.