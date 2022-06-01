«شكشك» من هولندا: حريصون على مواصلة تطوير عمل ديوان المحاسبة

انطلقت بمقر محكمة الحسابات الهولندية، صباح اليوم الأربعاء، أعمال الملتقى الفني على مستوى الإدارة العليا الذي يجمع بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات الهولندية.

وقال بيان صادر عن ديوان المحاسبة: “شارك في الملتقى رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، ووكيل الديوان، وافتتح نائب رئيس المحكمة الملتقى مرحبا بالوفد الليبي”.

وأضاف البيان “أكد رئيس محكمة الحسابات الهولندية، أهمية هذا اللقاء في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات”.

بدروه، قال شكشك: “نحرص بشدة على مواصلة تطوير عمل الديوان، حيث يأتي هذا اللقاء كجزء من أهدافنا الاستراتيجية في إحداث النقلة النوعية في عمل الديوان عبر اطلاعنا على التجارب الفعلية وتبادل الخبرات مع نظرائنا من الأجهزة الرقابية”.

وتابع بيان الديوان “عقب الافتتاح؛ تمت المباشرة في أشغال اليوم الأول والمتضمن زيارة لشكشك ووكيل الديوان، إلى وزير المالية الهولندي للاطلاع على واقع العلاقة الفنية بين محكمة الحسابات الهولندية ووزارة المالية، وفي ذات الوقت تنطلق أعمال الفريق الفني من الجانبين لمناقشة موضوعي التخطيط الاستراتيجي ورقابة الأداء”.

وتستمر أعمال الملتقى لمدة ثلاثة أيام تنتهى بتوقيع اتفاقية برنامج فني تحت اسم (شراكة) يمتد عبر خمس أعوام متتالية (2022-2026).