باشاغا: مشروع الميزانية المقترح يضمن توزيعا عادلا و مباشرا للمجالس البلدية

قال رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا إن مشروع الميزانية المقترح يضمن توزيعا عادلا و مباشرا للمجالس البلدية.

وأضاف باشاغا في كلمته خلال لقاء المؤسسات السيادية برئيس مجلس النواب عقيلة صالح بمدينة سرت أن حكومته

سعت لتقديم مقترح الميزانية العامة للدولة مراعيةً فيها الترشيد في الإنفاق وتقليص ميزانية البند الثاني، مؤكدًا حرصه على إلغاء بند الطوارئ لأنه كان يستخدم كحيلة على القانون للتصرف في مليارات الدنانير دون الخضوع للسلطات الرقابية في صرف تلك الأموال.

وأشار رئيس الحكومة الليبية إلى أن حكومته تعتزم إشراك القطاع الخاص في مشاريع التنمية وضرورة الاستفادة من رؤوس الأموال و رجال الأعمال و الشركات المحلية وتشجيعها وتقديم التسهيلات كافة للمساهمة في تخفيف الأعباء على الموازنة العامة، وفي المقابل نخلق وظائف جديدة للشباب لتقليص نسب البطالة وتشجيع الشباب على العمل والإنتاج وخلق مناخ تنافسي.

وكان رئيس مجلس النواب قد وجه دعوة لرؤساء مجالس المصرف المركزي ومؤسسة النفط ورئيسي ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية لحضور الاجتماع في مدينة سرت في وقت تغيب فيه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط مصطفى صنع الله ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك ومدير هيئة الرقابة الادارية سليمان الشنطي، دون توضيح الأسباب التي حالت دون حضورهم الاجتماع.

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