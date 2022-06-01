خالد وهلي: لا يحق لمجلس النواب صياغة دستور جديد

أكد عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور خالد وهلي، أنه “لا يحق لمجلس النواب صياغة دستور جديد لأن الإعلان الدستوري المؤقت أعطى للهيئة التأسيسية وحدها سلطة مُنشئةً للدستور لا غيرها”.

وقال «وهلي»، في تصريح خاص لفواصل، إنه “على الرغم من تجاوز الهيئة التاسيسية نفسها للإعلان الدستوري المؤقت في كتابتها للدستور لكن تظل هي السلطة الوحيدة المخولة بكتابته”.

وأردف أن “تصريحات ومواقف رئيس مجلس النواب عقيلة صالح من مشروع الدستور الحالي، سببها تجاوز وأخطاء هيئة الدستور في عدم توافقها مع مكونات التبو والأمازيغ، وهو ما يخالف المادة 30 التي تنص على وجوب التوافق مع هذه المكونات في القضايا المتعلقة بها”.

وأوضح أنه “للخروج من الأزمة الدستورية الحالية يجب تعديل مسودة الدستور الحالية وفقا للإعلان الدستوري، بمشاركة كل المكونات، ومراقبة إقليمية ودولية وإشراف السلطات التشريعية في البلاد”، مردفًا أن هذا ما “سيجنبا ما نحن فيه من تخبط وجمود سياسي”.