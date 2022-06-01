عون يبحث الاستثمار في مجال التعدين مع نيجيريا

قدم وزير التعدين وتطوير الحديد والصلب النيجيري، ارش اولاميليكان، لوزير النفط والغاز بحكومة الوحدة، محمد عون، شرحًا مفصلًا عن الصناعات والمعادن التي تشتهر بها جمهورية نيجيريا.

وتباحث الطرفان خلال الاجتماع الذي عُقد على هامش مشاركة عون في قمة نيجيريا أفريقيا للموارد الطبيعية واستثمار الطاقة، حول إمكانية التعاون في هذا المجال، إذ تزخر ليبيا بالمعادن مثل الحديد والإسمنت والزجاج، وهو ما يمثل فرصةً حقيقةً للاستثمار.

وفي وقت سابق، ناقش عون مع سفير ليبيا بجمهورية نيجيريا عياد مصباح الطياري، و وزير الدولة للثروة النفطية بجمهورية نيجيريا تيمبري سيلفا؛ أهمية الاستثمار في مجال الطاقة على مستوى أفريقيا، وإمكانية التحول نحو الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى وضع مخططات مشتركة لشبكات نقل النفط والغاز بالقارة الأفريقية.

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