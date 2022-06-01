المنفي لـ«فريق الشرارة»: النادي له دور في تعزيز اللحمة الوطنية بسبها

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إدارة نادي الشرارة الرياضي بسبها، وأعضاء من بعثة الفريق الأول، المشارك في التصفيات النهائية للصعود للدوري الليبي الممتاز لكرة القدم، المقامة بملاعب المنطقة الغربية.

وقال بيان صادر عن المجلس: “رحب الرئيس، بأعضاء بعثة فريق الشرارة أحد ممثلي الجنوب في هذه التصفيات، مؤكداً على الدور الرياضي والاجتماعي للنادي في تعزيز اللحمة الوطنية ورعاية شباب المدينة من خلال استمرار عطائه ومشاركاته في مختلف النشطة والمسابقات”.

بدورهم، أشاد أعضاء بعثة نادي الشرارة، بجهود المجلس الرئاسي في دعم كل مؤسسات الدولة وخاصة الرياضية، مؤكدين على أهمية الرياضة في المصالحة الوطنية، ولم شمل أبناء الوطن.