الكشف عن تفاصيل إصابة “5” أطفال في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خبر

أكد مركز بنغازي الطبي إصابة “6” أطفال تتفاوت أعمارهم بين ثلاثة إلى خمس سنوات. جراء سقوط الرصاص العشوائي عليهم في المدينة .

وأوضح المركز أن من ضمن الحالات حالة حرجة جداً أصيبت بإطلاق ناري في الرأس بينما تعرضت الحالة الثانية لخروج أنسجة الدماغ من الرأس مع وجود كسور في الدماغ ونزيف في المخ؛ بسبب استقرار الرصاصة في جفن العين،

وأوضحت أخصائية جراحة المخ والأعصاب الدكتورة “هناء بوصفيطة” بالمركز أن الحالتين بحاجة لعمليتين جراحيتين دقيقتين. وأن الحالة الثالثة أصيبت بشظايا عديدة تم إزالتها وتحتاج لتدخل أطباء جراحة التجميل.

وعن الحالتين الأخرتين أوضحت بوصطيفة أنهما بحاجة لتدخل أطباء جراحة العظام إلا أن وضعهما مستقرًّا.

ومن جهته، أكد آمر نقطة الشرطة بمركز بنغازي الطبي إبراهيم السعيطي. إصابة 5 أطفال أصيبوا جراء سقوط عدة قذائف عشوائية بمناطق متفرقة في بنغازي.

وأوضح السعيطي، أن القذيفة الأولى سقطت بمنطقة الهواري وأصيب على إثرها الأشقاء بشير حسام الهادي الفيتوري البالغ من العمر 8 سنوات بشظايا برجله اليسرى، ومحمد حسام الهادي الفيتوري والبالغ من العمر 9 سنوات بشظايا في يده اليمنى. وطه حسام الهادي الفيتوري البالغ من العمر 3 سنوات بشظايا في ظهره.