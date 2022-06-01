ليبيا تشارك بالدورة الـ7 لملتقى القاهرة للخط العربي

أكد تقرير إخباري نشرته مجلة “إيجيبت توداي” المصرية الناطقة بالإنجليزية استعداد قطاع صندوق التنمية الثقافية لإطلاق فعالية ثقافية مهمة بمشاركة ليبيا.

التقرير الذي ترجمته “المرصد”، أشار إلى مضي الاستعدادات لإطلاق “بينالي القاهرة الـ7 للخط العربي” تحت شعار “تجدد الرواد في 100 عام 1922- 2022” من الـ6 والـ20 من يونيو عبر الجمعية المصرية العامة للخط العربي ودار الأوبرا المصرية وقطاعي الفنون التشكيلية والعلاقات الثقافية الخارجية.

ونقل التقرير عن رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية فتحي عبد الوهاب تأكيده أن الدورة الـ7 ستشهد مشاركة 150 ضيفًا وفنانًا من بينهم 63 مصريًا، ومن دول عدة عربية وأجنبية من بينها ليبيا، مبينًا أن “بينالي القاهرة” حصل على مكانة مرموقة بعد إشادة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” به.