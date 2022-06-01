الدبيبة: يجب دعم الشباب ببرامج ومشاريع في تقنية المعلومات

شارك رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، بمدينة طرابلس في فعاليات اليوم الوطني لتقنية المعلومات 2022 ، والذي تنظمه المنظمة الليبية لتقنية المعلومات.

وأوضح حساب حكومة الوحدة الوطنية، أن الاحتفال شارك فيه وزراء الاقتصاد والتجارة ، الدولة للإتصال والشؤون السياسية ، والدولة لشؤون مجلس الوزراء ، ورئيس وأعضاء اللجنة الادارية للشركة العامة للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة ، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى ليبيا ، ولفيف من المهتمين بمجال تقنية المعلومات.

ولفت البيان، إلى أن الاحتفال انطلق متزامنا في عدد من المدن الليبية، باعتباره الذكرى الأولى لهذا اليوم الوطني.

وفي كلمته أكد «الدبيبة»، على “ضرورة دعم الشباب، وتقديم كافة البرامج والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في هذا المجال، مقدما التحية لشباب ليبيا في كافة المناطق والمدن الذين يحتفلون في وقت واحد وتحت شعار واحد، الأمر الذي يؤكد أهمية وقيمة تكاثف الشباب في كافة المجالات”.