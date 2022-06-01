العائب عبر قناة الغرياني: سنزيل الخونة من جهاز المخابرات

نظم عدد من مؤيدي المفتي المعزول الصادق الغرياني وقفة احتجاجية أمام مقر جهاز المخابرات للمطالبة بمحاكمة من أسموهم بـ“الخونة المنتسبين” للجهاز، ومن تسببوا في إدخال رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا إلى طرابلس.

والتقى رئيس جهاز المخابرات التابع للمجلس الرئاسي حسين العائب بالمحتجين، قائلا: إن الجهاز مهمته حفظ الأمن القومي للدولة، وهو لكل الليبين ولكل ليبيا، ومهمته حفظ الاستقرار فيها بعيدًا عن الأشخاص.

وأضاف العائب خلال اللقاء الذي نقلته قناة “التناصح” التابعة للغرياني والتي تبث من تركيا: هناك أعضاء وطنيون ومخلصون في الجهاز، وليس كلهم يخرجون عن القانون، ونحن نؤيد مقولة إن ليبيا للجميع، والصندوق هو من يحدد من يحكم البلاد بصورة ديمقراطية.

وتابع: “أولئك الخونة سنزيلهم من كافة مناحي الجهاز، ولن ندع أي أمور تؤثر على طبيعة عملنا”.