فؤاد من إيطاليا: يجب استخدام القوة لفتح الحقول وإدخال حكومة الدبيبة لبنغازي

طالب محمد فؤاد الطبيب الليبي ومحلل قنوات الإخوان المسلمين للشأن السياسي المقيم في إيطاليا، باستخدام القوة لفتح الحقول وإدخال حكومة الدبيبة لبنغازي، على حد قوله.

وقال فؤاد في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “القوة يجب أن تستخدم لفتح الحقول ورد النفط، القوة يجب أن تستخدم لحرب المرتزقة والجماعات المتمردة”، بحسب تعبيره.

وأضاف “الأهم؛ القوة يجب أن تستخدم لإدخال الحكومة الشرعية إلى بنغازي، هذا الكلام لمن يحاولون التقليل مما قاله عقيلة اليوم”، وفقا لحديثه.

وتابع “حكومة الدبيبة دخلت طرابلس باتفاق وكل من عرقل الاتفاق وبالقوة يجب أن تستخدم ضده القوة، هذه هي الردود لا ردود التبرير وعبارات تبينوا وثبتوا وكأننا أطفال أغرار”، على حد زعمه.