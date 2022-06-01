البناني والسفير التركي يستعرضان السيناريوهات المتوقعة بعد شهر يونيو القادم

ليبيا – التقى رئيس حزب العدالة والبناء عضو جماعة الإخوان عماد البناني في مقر السفارة التركية بالعاصمة طرابلس رفقة قياديين من الحزب بالسفير التركي لدى ليبيا كنعان يلماز.

اللقاء تناول الأزمة السياسية الحالية وسبل حلها، إضافة إلى السيناريوهات المتوقعة بعد شهر يونيو القادم، واستعراض الحلول السياسية الممكنة حيالها.

واتفق الجانبان على ضرورة الحفاظ على المسار السياسي كطريق لحل الأزمات، علاوة على أهمية الحفاظ على الاستقرار والبناء عليه، وصولًا إلى عملية انتخابية ناجحة تنهي المراحل الانتقالية.

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