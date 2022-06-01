ملاك المحافظ الاستثمارية ببلديات الجبل الأخضر يطالبون بصرف العوائد المالية

طالب ملاك المحافظ الاستثمارية على مستوى بلديات الجبل الاخضر صرف العوائد المالية عن فترة السنوات السبع الفائتة.

وناشد الملاك، في بيان مصور حصلت 218 عليه، رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي ومجلس النواب؛ سرعة التدخل وإلغاء القانون رقم 25 لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام والقاضي بنقل تبعية ملاك المحافظ الاستثمارية من أصحاب المعاشات التقاعدية لصندوق التقاعد وأصحاب المعاشات الأساسية لصندوق الضمان الاجتماعي.

وهدد ملاك المحافظ الاستثمارية في بيانهم اللجوء الى التصعيد بإيقاف عمل الشركة الليبية للموانئ وشركتي ليبيانا والمدار التابعتين لصندوق الإنماء، مجددين مطالبتهم برفع دعاوى قضائية بحق كل من تولى منصب المدير العام لصندوق الإنماء المالك الرئيس للحوافظ الاستثمارية.

ويدير صندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي الذي تأسس سنة 2006 استثمارات الأموال المخصصة للأسر الليبية محدودة الدخل في إطار برنامج توزيع الثروة بما يحقق المساواة والعدالة الاجتماعية قبل أن يصدر المؤتمر الوطني العام بصفته الجهة التشريعية القانون رقم 25 لسنة 2013 بنقل تبعية ملاك المحافظ بحسب الدخل الشهري بين التقاعد والأساسي مما أثر على شريحة غير العاملين بشكل مباشر وحال دون قدرتهم على مواجهة ظروف الحياة الاقتصادية، في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.

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